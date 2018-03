Inghilterra-Italia, Immobile-Insigne per conquistare Wembley

Pochi dubbi per il CT Di Biagio questa sera contro l’Inghilterra a Londra.

Stasera alle 21 l’Italia scende in campo a Wembley contro l’Inghilterra e cambia parzialmente faccia rispetto a quella vista in campo contro l’Argentina: Donnarumma è la novità annunciata da Di Biagio, le altre dovrebbero essere Darmian, Pellegrini e Candreva con possibilità anche per Zappacosta.

Non cambiano le bocche da fuoco chiamate a sbloccare una Nazionale che nelle ultime tre partite non ha mai trovato il gol, tra il doppio confronto con la Svezia e lo 0-2 di Manchester: al centro dell’attacco Immobile ha superato Belotti, evidentemente ancora non al meglio, mentre Insigne sulla fascia sinistra non è mai stato in discussione Sulla destra, nel tridente, non ci sarà Chiesa, acciaccato, ma troverà spazio l’interista Candreva.

A centrocampo il bocciato potrebbe essere Verratti che farà posto a Pellegrini, mentre Parolo e Jorginho resteranno al loro posto, in difesa è scontata la coppia centrale Rugani-Bonucci, non è chiaro il destino dei terzini, con Florenzi (in ballottaggio con Zappacosta) più vicino alla conferma di De Sciglio e Darmian verosimilmente schierato a sinistra.

