Inglese, la prima al San Paolo da nemico-amico

La prossima sfida di campionato tra Napoli e Chievo avrà un grande significato per il centravanti clivense Roberto Inglese.

Per lui, infatti, sarà la prima volta al San Paolo da calciatore azzurro ma, paradossalmente, sarà ancora una volta un avversario. Lo scorso 31 agosto, infatti, il ds Giuntoli lo acquistò per 12 milioni di euro, ma decise di lasciarlo in prestito, per un altro anno, in Veneto.

Dopo aver disputato un’ottima stagione lo scorso anno (con 12 gol e 4 assist complessivi), Inglese si sta ripetendo anche in questo campionato: al momento, infatti, ha segnato 9 gol, di cui uno molto bello a San Siro contro il Milan, e fornito due assist, a cui va aggiunta anche una rete segnata in Coppa Italia.

A lungo si era parlato di un suo approdo anticipato in azzurro, a causa del secondo grave infortunio occorso ad Arkadiusz Milik ma il Chievo ha voluto trattenerlo a tutti costi: troppo importanti i suoi gol per privarsene a gennaio, in piena lotta salvezza.

Quella di domenica sarà per Inglese una grandissima occasione per mettersi in mostra e farsi conoscere da quello che, l’anno prossimo, dovrebbe essere il suo pubblico, dimostrando di essere all’altezza della magli azzurra.

