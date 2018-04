Inizia il countdown per Torino, il Napoli oggi già a lavoro

Gli azzurri a poche ore dalla vittoria sull’Udinese subito a Castel Volturno per preparare il big-match di Torino.



Archiviata con gioia e sorrisi la rocambolesca vittoria di ieri sera al San Paolo per 4-2 contro l’Udinese, che ha permesso di accorciare di due punti l’ampia distanza (-4) dalla Juventus, i calciatori azzurri questa mattina si ritroveranno nuovamente al centro tecnico di Castel Volturno per mettersi a lavoro agli ordini di mister Maurizio Sarri e del suo staff.

Da stamattina parte ufficialmente il countdown alla partita indubbiamente più importante dell’anno e che vale una stagione, lo scontro diretto Scudetto in casa della Juventus all’Allianz Stadium. La gara, posticipo della 34° giornata di Serie A, si giocherà domenica sera alle 20:45 e potrebbe regalare agli azzurri l’effettivo rientro nella lotta scudetto: una vittoria li metterebbe ad un solo punto dai bianconeri e quantomeno pareggerebbe anche la questione degli scontri diretti (all’andata al San Paolo fu 1-0 per gli uomini di Allegri). Una sfida da dentro fuori, che sarà giocata anche con la spinta dei propri tifosi non campani (CLICCA QUI) e dove anche un pareggio non basterebbe: il Napoli non vuole sbagliare ed è già in clima-Stadium.

