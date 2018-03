Inler “napoletano” incontra un attore di Gomorra

L’ex calciatore del Napoli ha pubblicato una foto sul suo profilo Twitter.

Azzurro per cinque anni, cittadino onorario napoletano, Gökhan Inler porta sempre Napoli nel cuore e infatti pochi minuti fa ha twittato uno scatto con Marco D’Amore, ex protagonista della serie-tv “Gomorra”. Attualmente all’İstanbul Başakşehir, il centrocampista non perde mai occasione di rinnovare – anche soltanto via social – il suo legame con la città napoletana.

Comments

comments