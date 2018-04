Inler: “Napoli non mollare, 6 punti sono tanti ma c’è lo scontro diretto”

L’Ex Napoli Gokhan Inler ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Gioca un calcio bellissimo e per lo scudetto non è finita: sei punti sono tanti, ma c’è ancora lo scontro diretto. La piazza meriterebbe il titolo.

ADL? I risultati parlano per lui. La crescita è evidente, ha vinto stando attento al bilancio. Anche se mi sarei aspettato maggior riconoscenza quando andai via. Perlomeno un “grazie”. Provai a chiamarlo, nessuna risposta. E questo accadde anche ad altri miei ex compagni.

Sarri? Un dispiacere andar via, Napoli è una città che ho sempre amato. Il mister è forte e mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, ma a Leicester abbiamo scritto la storia. Quanto fatto con Ranieri resterà per sempre”.

