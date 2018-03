Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Oggi abbiamo fatto una buona prestazione e ci è mancato solo il gol. Noi non pensiamo alla Juventus ma solo alle nostre prestazioni. Il gol di Dybala con la Lazio non ci ha condizionato, sono cose che dicono gli altri per metterci pressione ma a noi non importa. Lo Scudetto alla fine lo vincerà chi è più bravo ma noi lotteremo fino alla fine fin quando non ci condannerà la matematica“

