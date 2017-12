Insigne: “Credo che per lo scudetto sarà una corsa a due ma questo è un campionato particolare”

Ecco l’intervista integrale che l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato a canale 21.

Napoli-Samp, vittoria importante.

Era importante fare risultato perché venivamo da un momento difficile, ora dobbiamo continuare così. Piano piano stiamo ritornando di nuovo noi, in un anno ci stanno dei momenti di incertezza ma adesso l’importante è che ci siamo ritrovati.

14 vittorie 3 pareggi e una sconfitta proprio contro la Juve.

Ci sono rimasto male perché noi sappiamo che ci teniamo a fare bella figura contro la Juve, brucia perdere soprattutto con un gol di un ex compagno. Eravamo in un momento particolare e l’abbiamo pagata. Ora dobbiamo pensare alle altre squadre come il Crotone.

Ti ha ferito che Higuain abbia esultato?

Si, ci sono rimasto un po’ male perché e stato tre anni con noi ma se lui si è sentito di farlo è giusto così, noi dobbiamo pensare a noi.

Sarà una corsa a quattro per lo Scudetto?

Io penso che fino alla fine arriveremo in due ma come abbiamo visto quest’anno è un campionato particolare. Noi e la Juve manteniamo sempre lo stesso passo, dobbiamo stare attenti perché qualsiasi partita nasconde una trappola. Ora concentrazione per Crotone.

Ti lusingano le avance dei club stranieri?

Si perché vuol dire che sto facendo bene per il Napoli e ho la testa solo qui. Spero di portare il Napoli più in alto possibile, sappiamo però che la carriera di un calciatore è corta e il futuro nessuno lo conosce.

Cosa provi quando il pubblico ti acclama?

Ci ho messo un po’ di tempo a far capire ai tifosi le mie qualità, ci metterò sempre il cuore e ce l’ho messo anche quando mi fischiavano. Naturalmente se uno è napoletano la gente si aspetta di più.

Un parere su quello che è successo in Nazionale

Oggi volta che ci ripenso sto male perché potevo essere protagonista a 26 anni di un mondiale perché in Brasile ero molto giovane, adesso sarei stato più maturo e sarebbe stato più interessante. Ho sempre accettato le scelte di Ventura non provo rancore nei suoi confronti.

Lo stato di salute del calcio italiano?

Lo stato di salute è un po’ giu e spero si risolva tutto al più presto con un nuovo presidente che porterà l’Italia dove merita

Benitez-Sarri-Zeman

Zeman mi ha lanciato nel calcio dei grandi, mi ha voluto fortemente a Pescara e l’ho seguito perché mi ispira fiducia e mi ha dato sicurezza. Il primo anno a Napoli ho trovato mister Mazzarri e con lui facevo la seconda punta, anche se non era il mio ruolo ci ho provato. Anche con Benitez non giocavo proprio nel mio ruolo,con lui ho fatto la passe di non possesso che prima non conoscevo. Con Sarri ho un magnifico rapporto, ci sta insegnando tante cose, in allenamento e in partita c divertiamo e questo è fondamentale.

Sarri potrebbe allenare la nazionale?

Sarebbe pronto ma lui è un uomo da campo e ha bisogno di vivere lo spogliatoio giorno per giorno.

Com’è Sarri nel privato?

Scherza tanto nel momento in cui si può scherzare, ma quando si fanno gli schemi non vuole sentir volare una mosca altrimenti diventa una belva.

Un tuo parere su quello che ha fatto Hamsik

Sono contentissimo per Marek perchè ha sempre dimostrato l’amore per i tifosi e per questi colori. Da centrocampista superare Maradona è un grande traguardo. Si preoccupa perché pensa che io possa superarlo, e per me sarebbe un onore ma sono molto contento che per il momento lo abbia fatto lui. E’ un ragazzo d’oro.

Paolo Cannavaro

Gli ho fatto un in bocca al lupo per la sua seconda carriera, è stato molto coraggioso perché non giocare più da un momento all’altro smettere di giocare non deve essere facile. Gli ho chiesto se mi avesse portato in Cina ma mi hanno detto che costo troppo, naturalmente scherzo.

Ti infastidiscono i cori contro Napoli?

Napoli è una città bellissima e a volte siamo noi che la screditiamo ma naturalmente questi cori mi infastidiscono, è una cosa che devono risolvere i piani alti e punire chi merita.

Cosa pensi del Var?

E’ una buona tecnologia e ci sta aiutando molto perché anche gli arbitri sono umani e possono sbagliare, e si evitano problemi e polemiche che in Italia siamo soliti a fare.

Insigne in famiglia

Sono un papà dolce, non mi piace andare in giro, mia moglie mi chiama pantofolaio.

Piatto preferito

Quando torno dall’estero ovviamente la prima cosa che chiedo è la pizza.

Musica preferita?

Gigi D’Alessio, con lui ho un grande rapporto, mi ha invitato anche al concerto ma purtroppo non sono potuto andare.

Non hai mai pronunciato la parola Scudetto

Stiamo facendo il nostro campionato e cercheremo d rimanere in cima fino alla fine, sono napoletano e sono molto scaramantico.