Insigne: “Dispiaciuto per il risultato. Ora testa bassa e lavoriamo”

Dopo la sconfitta contro l’Argentina, Lorenzo Insigne ha parlato dopo la gara ai microfoni di Rai Sport.

Queste le sue parole: “Dispiace non aver fatto gol, sono dispiaciuto per il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare, bisogna ripartire dopo l’esclusione dal Mondiale. Al di là del risultato, questa sera abbiamo fatto una buona prova, dobbiamo continuare così. Abbiamo messo in difficoltà l’Argentina e se avessi fatto gol io o Immobile nell’occasione che ha avuto, magari la partita finiva diversamente. Loro hanno dei grandi campioni, noi stiamo cercando di ripartire e speriamo di farlo al più presto.

Blocco psicologico dopo la mancata qualificazione al Mondiale? Sappiamo tutti il dispiacere, ma non dobbiamo pensare al passato: testa bassa e lavorare per cercare di migliorare. Dobbiamo guardare avanti con fiducia“.

