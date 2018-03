Il calciatore napoletano ha finalmente ritrovato il gol contro il Lipsia.

Insigne non segnava dalla partita giocata contro la Sampdoria il 23 dicembre. Ora, dopo essersi sbloccato in Europa, tocca sbloccarsi in campionato magari partendo già dalla gara di lunedì contro il Cagliari, squadra alla quale ha segnato un solo gol con la maglia del Napoli.

