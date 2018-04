Insigne, i fischi e lo sfogo con i compagni

Non sono proprio andati giù i fischi ricevuti dal pubblico del San Paolo a Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riporta l’odierna edizione di Repubblica, l’attaccante azzurro, al termine della gara vinta con il Chievo, si sarebbe sfogato con i suoi compagni negli spogliatoi. “Perché ce l’hanno sempre con me?” avrebbe detto Insigne che, dopo l’assist servito a Milik, ha reagito con un gesto ai precedenti mugugni dei tifosi.

Ma Sarri, intanto, lo ha difeso in conferenza stampa, affermando che il suo gesto non fosse minimamente rivolto verso il pubblico ma, piuttosto, di fastidio verso se stesso, per qualche errore di troppo sotto porta.

