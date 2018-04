Nella gara vinta per 4-2 contro l’Udinese, Lorenzo Insigne ha tagliato un importante traguardo, festeggiato tra l’altro con un gol.

Per il talento di Frattamaggiore, infatti, quella di stasera è stata la 200esima presenza in Serie A, categoria in cui ha giocato solo con la maglia del Napoli: in totale sono 259 le gare disputate in azzurro, con 63 gol segnati (48 in campionato, 5 in Coppa Italia e 10 nelle coppe europee).

