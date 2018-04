Insigne multato per 1500 euro dal giudice sportivo

Dopo le proteste durante Napoli – Chievo è arrivata la multa per l’attaccante Lorenzo Insigne .

Nella riunione avvenuta oggi fra il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ed il rappresentante dell’AIA Eugenio Tenneriello, assistiti da Stefania Ginesio, è stata presa la decisione di sanzionare Lorenzo Insigne per 1500 euro in seguito agli avvenimenti di domenica. Nella partita con il Chievo Verona infatti il giocatore del Napoli si è reso protagonista di uno spiacevole episodio in seguito ad un’ammonizione ricevuta ed alle plateali ed eccessive proteste.

La sanzione iniziale è stata aggravata fino ad arrivare a questa multa a causa del ruolo di capitano assunto in quel momento dallo scugnizzo di Frattamaggiore.

Questo il comunicato ufficiale:

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE) INSIGNE Lorenzo (Napoli): Sanzione aggravata perché capitano della squadra.

