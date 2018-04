Insigne nervoso, incombe l’ombra di Raiola

Al termine della gara contro il cHievo si è visto un Insigne molto nervoso.

Il giocatore non è andato insieme ai compagni sotto alla Curva ed è stato fischiato. Un gesto che gli ha fatto lasciare il campo senza salutare, senza esultare per la vittoria ottenuta in extremis.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport dietro al nervosismo di Insigne potrebbe esserci l’ombra di Mino Raiola. L’agente da un po’ di tempo cerca di portarlo lontano dalla città partenopea e di farlo accasare in un club più prestigioso e che lo paghi di più.

I precedenti che hanno portati gli assistiti di Raiola a cambiare squadra e a metterli contro la tifoseria sono tanti, i “casi” più conosciuti sono: Ibrahomivic, Pogba e Donnarumma.

