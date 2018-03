Il talento napoletano prova a dare la carica dopo la sconfitta con la Roma

“Nessuno deve arrendersi adesso”. Questa la frase riportata dal Mattino, secondo il quale Lorenzo Insigne, ieri capitano e trascinatore degli azzurri, avrebbe cercato di motivare la squadra in vista della trasferta di Milano, per non perdere il passo della Juve e credere ancora nel sogno scudetto.

