Insigne: “Pronto a un gran finale di stagione!”

Lorenzo Insigne, dopo la sfida tra Italia e Inghilterra, in cui è andato a segno su calcio di rigore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport.

“Sono sereno e pronto per un grande finale di stagione. La cosa più importante, ora, è giocare bene e vincere a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Sarà una partita importantissima, nella quale sarà fondamentale far bene, da tutti i punti i vista.

Nazionale? Basta pensare al passato, altrimenti sarà molto dura ripartire. Dobbiamo essere bravi a far crescere questa squadra, che merita di tornare nelle competizioni che le competono. Ci siamo rimboccati le maniche, uniti, per riportare l’Italia in alto: spero che, nel frattempo, possano crescere altri giovani pronti a darci una mano”.

