Insigne: quanta sfortuna! Manca il gol, ma resta un insostituibile

Dal punto di vista realizzativo non è di certo il miglior momento della carriera di Insigne.

Il calciatore napoletano, infatti, non segna da Napoli-Sampdoria del 23 dicembre. Nonostante questa astinenza dal gol Insigne non smette di regalare grandi giocate al pubblico napoletano. Ha di certo un conto aperto con la sfortuna visti i numerosi pali che sta prendendo in questo periodo.

Ma, nonostante un periodo di poca fortuna, la sua utilità resta la solita, è praticamente uno degli insostituibili di questa squadra che con i suoi spunti e le sue giocate dà una grossa mano alla squadra ad arrivare sempre alla vittoria.

Comments

comments