Insigne: “Abbiamo sbagliato troppo all’andata. A fine partita sono stato provocato”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria, con eliminazione, in Europa League contro il Lipsia.

“Abbiamo lottato fino alla fine senza mai mollare. Abbiamo sbagliato nella partita d’andata ed è andata male. Eravamo convinti, l’avevamo preparata molto bene. Purtroppo abbiamo sbagliato l’approccio all’andata, l’ultimo gol preso era evitabile e con il 2-0 oggi passavamo noi. Abbiamo dimootrato cuore, carattere e la personalità per giocare contro chiunque. Me la sono presa con qualcuno del Lipsia? Mi hanno provocato loro, alla fine della partita il loro secondo allenatore mi mandava i baci e mi faceva l’occhiolino. Hai vinto, stai zitto e vai via, ho detto solo questo, è lui che ha esagerato.

Quest’anno eravamo più pronti rispetto all’anno scorso. Dispiace perché questa squadra ha grande potenziale e potevamo arrivare in fondo a questa coppa. Purtroppo abbiamo sbagliato troppo all’andata e nella doppia sfida la paghi. Ora testa al campionato perché ci aspetta una partita difficile contro il Cagliari e dobbiamo arrivare pronti”.

Comments

comments