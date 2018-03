Insigne: “SPAL squadra fastidiosa, dobbiamo vincerle tutte”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara contro la SPAL:

“Abbiamo dato una grande risposta dopo non aver fatto bene giovedì, abbiamo dimostrato che se ci impegniamo e non prendiamo le partite sottogamba ce la giochiamo sempre con tutti. Abbiamo preparato la partita con grande concentrazione, all’andata abbiamo vinto per un’azione individuale di Ghoulam, la SPAL è una squadra che ci ha dato fastidio.

Sappiamo che per vincere il campionato le dobbiamo vincere tutte, al di là di quello che fa la Juve. Sono contento anche quando non faccio gol, la cosa più importante è la squadra, anche se non arriva il gol l’importante è vincere”.

Comments

comments