Insigne: “Torno a Napoli carico, in campionato non dobbiamo sbagliare nulla”

Lorenzo Insigne, autore del gol del pareggio tra Italia e Inghilterra, ha parlato nel post partita.

Il rigore segnato dall’attaccante azzurro arrivato dopo la consultazione del VAR. Una gara che poteva essere un’ennesima sconfita ma grazie alla freddezza dal dischetto, Insigne ha evitato il peggio.

Queste le sue parole di Insigne riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sono felice per il gol segnato, non meritavamo di perdere. Andiamo avanti così ma non sono io che devo decidere, è il c.t. Torno a Napoli carico: da ora in poi in campionato non dobbiamo sbagliare nulla”.

