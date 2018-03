Qui Inter, da domani si prepara la sfida al Napoli

La squadra di Spalletti subito a lavoro fin dal mattino per il big-match di San Siro.

Dopo la sosta forzata di ieri, a causa dell’immane tragedia di Davide Astori, l’Inter tornerà già domattina a lavoro alla ex Pinetina (ora Centro Sportivo Suning) per preparare la sfida di domenica sera contro il Napoli, posticipo della 28°giornata di Serie A. Luciano Spalletti vuole preparare al meglio la sfida contro gli azzurri ed ha imposto una doppia seduta per domani, decisione insolita per il martedì in casa neroazzurra.

