Inter, mercato a parametro zero: accordo con De Vrij e Asamoah?

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell’Inter, anticipando due possibili colpi a parametro zero.

Il primo è Stefan De Vrij, difensore della Lazio: si parla di un quinquennale da 4,2 milioni di euro l’anno per l’olandese, che andrebbe a formare una coppia di tutto rispetto con Milan Skriniar.

Ma Sabatini e Ausilio sono pronti a fare un altro regalo a Spalletti, in un ruolo, il terzino sinistro, in cui la squadra nerazzurra è al momento scoperta, visto il flop Dalbert: secondo la “Rosea”, sarebbe imminente l’accordo con Kwadwo Asamoah, che a giugno si svincolerà dalla Juventus; il ghanese, accostato anche al Napoli, dovrebbe percepire 3,5 milioni all’anno per i prossimi tre anni.

