Inter-Napoli, aperta la vendita per il “settore ospiti”

Trasferta aperta ai tifosi azzurri per il match che si giocherà fra poco più di un mese al Meazza.

Sono in vendita i biglietti per il “Settore Ospiti” per il match Inter-Napoli, gara valevole per la 28° giornata di Serie A, in programma domenica 21 marzo alle 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori della Tessera del Tifoso, al prezzo di 30 euro.

In occasione della gara verrà utilizzata una nuova modalità di accesso al settore ospiti per favorire l’afflusso dei sostenitori azzurri. Per procedere alle attività di controllo, qualunque sia la modalità e il mezzo utilizzato (auto, bus, mezzi pubblici, a piedi), sarà necessario utilizzare come accesso il parcheggio ospiti il cui ingresso è situato in via Tesio. Il costo del parcheggi è di 20 euro per le auto e 50 euro per i pullman. Le fermate della metropolitana (linea M5) di San Siro Ippodromo e San Siro Segesta saranno chiuse alla fine della partita. Per informazioni sull’accesso a San Siro: http://www.inter.it/it/stadio/arrivare-stadio

Fonte: SSCNapoli.it

Comments

comments