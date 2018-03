Inter-Napoli: curiosità e numeri del match

Posticipo di lusso per l’Inter, che nel week end festeggia i 110 anni di storia. In collaborazione con Opta, tutti i numeri e le curiosità del match di domenica sera a San Siro.

Inter e Napoli si sono affrontate 143 volte in Serie A: 63 i successi nerazzurri, contro i 45 partenopei (35 pareggi completano il bilancio). Sono 71 i precedenti in casa dell’Inter tra queste due squadre in Serie A: i nerazzurri hanno vinto 46 di questi incontri, i partenopei solamente nove (16 i pareggi).

Sono cinque i gol di Éder in 14 sfide di Serie A contro il Napoli; nessun giocatore ha fornito più assist di Antonio Candreva e Lorenzo Insigne in questo campionato di Serie A (otto ciascuno). Due gol e due assist per Icardi contro il Napoli in Serie A, Icardi che insegue la centesima realizzazione nel nostro campionato. Andrea Ranocchia ha già segnato un gol contro il Napoli nella massima serie, nella prima sfida con i partenopei nel dicembre 2009.

Luciano Spalletti ha ottenuto due vittorie nei primi due confronti di Serie A con Maurizio Sarri, guadagnando poi un punto nei successivi due.

Spalletti ha vinto cinque degli 11 precedenti con il Napoli in Serie A, con quattro pareggi e due successi partenopei a completare il bilancio.

Fonte: fcinter

