Inter-Napoli, i precedenti alla Scala del calcio

Domenica sera gli occhi dell’Italia calcistica saranno tutti su San Siro.

Giunge alla sfida numero 78 fra campionato e coppe la sfida fra Inter e Napoli in terra milanese. Score piuttosto in disequilibrio fra le due squadre, totalmente favorevole ai padroni di casa: 51 le vittorie neroazzurre, 17 i pareggi e soltanto 9 le vittore partenopee.

Gare comunque sembre avvincente quelle fra il Biscione e il Ciuccio, ricche di gol: 160 quelli dell’Inter e 78 segnati dal Napoli, per un totale di ben 238 segnature (media reti: 3,09 a gara).

L’ultima vittoria del Napoli coincide anche con l’ultimo precedente del 30 aprile 2017, quando un gol di Callejón regalò l’1-0 finale alla squadra partenopea.

Risale invece al 19 ottobre 2014 l’ultimo pareggio, uno 2-2 che andò strettissimo al Napoli di Benitez che non riuscì a portare a casa la vittoria nonostante la doppietta di Callejón fra l’80 e il 90′ (raggiunto 2 volte e un minuto dopo prima da Guarín e poi da Hernanes).

L’ultimo trionfo neroazzurro è invece quello del 16 aprile 2016: una vittoria per 2-0 (gol di Icardi e Brozović) che chiuse definitivamente ogni speranza azzurra per la lotta-Scudetto contro la Juve.

