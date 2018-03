Domani sarà una settimana esatta dalla tragica scomparsa di Davide Astori.

In sua memoria, domani sera, in Inter-Napoli, Mauro Icardi indosserà una fascia speciale al braccio. Il capitano nerazzurro indosserà la fascia con su il ritratto di Astori con accanto una banda nerazzurra su cui è scritto “Ciao Capitano” e, più in alto, le seguenti parole: “Oggi scendiamo in campo anche per te. MI9”.

