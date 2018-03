Inter-Napoli: probabili formazioni e curiosità

Questa sera le squadre di Sarri e Spalletti si affrontano per il posticipo della 28a giornata di campionato.

Mancano poche ore al match clou della 28esima giornata di Serie A che vedrà Inter e Napoli fronteggiarsi sul prato di San Siro nel posticipo della domenica (fischio d’inizio alle 20.45) per ottenere 3 punti importantissimi. Vincere è infatti imperativo per entrambe le squadre con i nerazzurri che devono rispondere alla vittoria ottenuta dalla Roma nell’anticipo di ieri (3-0 al Torino) per inseguire un posto nella Champions League 2018/19 mentre i partenopei non possono assolutamente lasciare altri punti per strada nella contesa che li vede contrapposti alla Juventus per la vittoria dello scudetto.

Queste le probabili formazioni:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

Arbitro: ORSATO

Assistenti: DI FIORE – MANGANELLI

IV: BANTI

VAR: MASSA

AVAR: GIALLATINI

Diffidati Napoli: Mertens, Mario Rui, Jorginho, Koulibaly.

Diffidati Inter: Ranocchia, Eder, D’ambrosio, Brozovic.

L’ultimo precdente in campionato alla Scala del Calcio si concluse 1-0 per gli azzurri grazie alla rete di Jose Callejon.

