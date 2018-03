Inter-Napoli, trasferta aperta ai tifosi azzurri

Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la possibile affluenza di tifosi azzurri a San Siro per la sfida contro l’Inter.

“Per i residenti in provincia di Napoli sarà possibile comprare soltanto biglietti per il settore ospiti e (salvo variazioni nei prossimi giorni dettate dall’Osservatorio) solo con la tessera del tifoso. Ma è facile prevedere che i tantissimi napoletani che vivono a Milano e non solo si spalmeranno in altre zone delle tribune. L’Inter prima di domani non comunicherà dati precisi sulla prevendita, ma si può già immaginare che si arriverà almeno a 60mila presenze complessive. Anche perché prima del match scatteranno le celebrazioni per i 110 anni dell’Inter”.

