Inter, oggi doppia seduta per la squadra di Spalletti

Prosegue il lavoro della squadra di Spalletti in vista di Inter-Napoli.

Oggi giornata di doppia seduta per i nerazzurri: nell’allenamento mattutino il programma ha previsto del riscaldamento in palestra ed esercizi personalizzat. A seguire, la squadra si è spostata sul campo con ancora lavoro fisico.

Nel pomeriggio invece, la seduta è cominciata subito in campo con del riscaldamento con il pallone, per poi svolgere esercizi di tecnica individuale. In chiusura spazio ad una partitella finale.

Fonte twitter Inter

