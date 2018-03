Inter, Ronaldo atteso in tribuna contro il Napoli per i 110 anni del club

Daniele Vitiello, giornalista di FcInter1908, è intervenuto a Radio Punto Zero.

“L’Inter non ha fallito gli appuntamenti con le big e vorrà riprovarci anche col Napoli dopo le critiche per la vittoria col Benevento. L’Inter sta studiando per diventare grande a tutti gli effetti. Capitolo formazione: l’unico dubbio è il trequartista alle spalle di Icardi. L’ipotesi affascinante è quella di Rafinha, in alternativa Candreva con Karamoh a destra. Asamoah ha mostrato il suo gradimento per la piazza nerazzurra, ma non c’è ancora nulla di concreto. Per i 110 anni di storia dell’Inter, in tribuna potrebbe esserci Ronaldo”.

Comments

comments