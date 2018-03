Inter, Sabatini guadagna troppo: a fine stagione lascia

La nuova austerity imposta dal governo cinese al calcio constringe l’Inter a non rinnovare il contratto di Walter Sabatini.

Sabatini, dirigente sportivo e coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports Group, a fine stagione dirà addio all’Inter. Il motivo? Il suo stipendio è troppo alto. Il dirigente guadagna 2 milioni di euro all’anno e in relazione alla nuova l’austerity del governo cinese sono troppi.

Il suo lavoro è apprezzato da Suning ma il contratto non verrà rinnovato. L’aaventura in nerazzurro per Walter Sabatini presto potrà concludersi.

Fonte: Premium Sport

