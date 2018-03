Inzaghi: “Con 3-2 sarebbe stato diverso. Ce la giochiamo al ritorno”

La Lazio nella gara di andata degli ottavi di finale dell’Europa League, ha pareggiato contro la Dinamo Kiev.

Ai microfoni di Sky Sport Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha analizzato la prestazione della squadra: “Se avessimo fatto il 3-2 il ritorno sarebbe stato diverso, ma dobbiamo vincere una partita per andare ai quarti. E visto che qui non è accaduto, ci proveremo in Ucraina. Ci aspettavamo una squadra così, ma non abbiamo difeso bene sul primo gol. Poi non siamo stati cinici nel trovare il terzo. Ce la giocheremo lì.

Troppi gol subiti? Ultimamente però stavamo migliorando, con Sassuolo e Milan non ne abbiamo presi e con la Juve solo all’ultimo minuto. Stasera abbiamo sbagliato sullo 0-1, dovevamo stare più attenti, ma nel primo tempo la squadra mi era piaciuta. Sul secondo gol poco da dire, gran gol, ma avremmo dovuto accorciare meglio: in Europa non puoi lasciare spazio agli attaccanti.

Milinkovic-Savic? E’ generoso, corre tanto. Ce l’ha messa tutta come fa sempre, stasera ha sbagliato qualche scelta. In generale stasera abbiamo fatto quanto dovevamo, è il risultato che ci penalizza. Dobbiamo fare di più, proveremo a vincere già contro il Cagliari”.

