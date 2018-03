Inzaghi: “Dobbiamo metterci alle spalle questo momento negativo”

Ha parlato così l’allenatore della Lazio alla vigilia del match di Europa League.

“Non vediamo l’ora di tornare a giocare (dopo la sconfitta con il Napoli, ndr). Abbiamo analizzato tutto con i ragazzi. Domani dovremo fare una partita importante, una partita da Lazio”.

Tre sconfitte nelle ultime tre gare di Serie iniziano a pesare: “A parte quella con il Genoa, sono state partite decise da episodi. Abbiamo lavorato bene questi giorni, cambieremo qualcosa in formazione. Non sono partiti de Vrij, Marusic, Luis Alberto e Parolo. Crecco è nei convocati”. Problemi che hanno una spiegazione per Inzaghi: “Forse ora paghiamo i ritmi vertiginosi. Siamo voluti andare avanti su tutti i fronti e ci siamo. Nella partita con Milan e Napoli gli episodi non sono stati favorevoli. Con il Genoa avremmo dovuto fare di più. Fortunatamente non siamo abituati a periodi come questi, ma con la freschezza e la mentalità li supereremo”.

Infine un commento sul momento che sta vivendo Felipe Anderson: “Ha capito probabilmente di aver sbagliato. L’ho trovato concentrato e motivato: è un ragazzo sensibile, ma ora l’ho visto tranquillo. Per domani è convocato, forse non partirà dall’inizio ma sarà un’arma da sfruttare”.

Comments

comments