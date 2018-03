Inzaghi: “Il rammarico è non aver fatto gol, ora si pensa già al futuro”

La Lazio esce sconfitta dalla semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Simone Inzaghi, dopo la gara, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Rai Sport: “Probabilmente nell’arco delle due partite avremmo meritato di giocare la finale. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto una partita straordinaria.

Stanchezza? No, abbiamo fatto la partita per 120 minuti. L’unico neo è il non aver fatto gol. C’è delusione, ma dobbiamo giá pensare al futuro. Dovremo essere bravi a lasciarci alle spalle questa delusione, in un giorno e mezzo dovremo preparare la partita con la Juve, anche se avremmo preferito un giorno in piú.

Felipe Anderson? É stato positivo, si è impegnato molto. Onore anche a Donnarumma, che nella doppia sfida è stato determinante. Probabilmente dovevamo coprire meglio l’area, è mancata la finalizzazione. Ma nell’arco dei 180 minuti avremmo meritato la finale. Sono orgoglioso di essere a capo di una squadra così”.

