Inzaghi: “Il risultato poteva essere migliore. Ho promesso una cena ai ragazzi”

La Lazio batte per 4-2 il Salisburgo e mantiene aperto il discorso qualificazione.

Nel post gara Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha analizzato la prestazione della squadra a Sky Sport: “Potevamo ottenere un risultato migliore. Abbiamo sfiorato tante altre volte il gol con Caicedo, Milinkovic, Patric e Immobile. Ma giocavamo contro una squadra forte, che ha perso una sola partita su 46 in stagione subendo appena 5 reti in Europa League.

Con questo pubblico e con questa squadra possiamo toglierci grandi soddisfazioni. E’ giusto esultare, ma il ritorno a Salisburgo sarà da affrontare nel modo giusto perchè loro, davanti ai propri tifosi, sono ancora più forti.

L’abbraccio con Immobile? L’avevo visto andare a festeggiare sotto la curva, non mi aspettavo venisse in panchina per abbracciarmi. Ben vengano queste esultanze. Ora godiamoci questa vittoria ma guardiamo avanti. Ci attende una partita difficile a Udine, poi il ritorno col Salisburgo e successivamente il derby.

Il gol quinto su quinto con cross e conclusione da parte dei due esterni di centrocampo? Ho promesso ai ragazzi una cena. Avevamo fatto 106 gol in campionato, ma non era successo mai di segnare quinto su quinto”

