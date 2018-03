Inzaghi: “Juve miglior squadra d’Italia ed ha il miglior allenatore”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della gara contro la Juventus ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Fisicamente e psicologicamente come sta la Lazio?

“Normale che quando si perde una semifinale in quel modo possa esserci una delusione. In 210′ contro il Milan abbiamo dimostrato che avremmo meritato la finale. Abbiamo una partita così importante dopo 2 giorni, visto l’avversario le forze e le energie si recuperano da sole”.

Allegri ha parlato delle due sconfitte della Juve in stagione…

“Siamo riusciti nella doppia impresa, abbiamo fatto due grandissime partite. Domani servirà un’altra grande gara, è una grandissima squadra con un ottimo allenatore Se non gioca Higuain, giocherà Dybala. Questo fa capire le loro potenzialità”.

Cambierà qualcosa?

“Tolto Caceres non abbiamo problemi muscolari. Avrò allenamento alle 16.30, valuterò oggi pomeriggio, sono contento che ci sia la Juve, le energie fisiche si recuperano anche in base all’avversario. La Juve è la migliore d’Italia”.

Ha parlato con Luiz Felipe?

“Quest’anno ha fatto molto bene, mi sta mettendo in difficoltà, ha fatto passi da gigante. Mercoledì non era semplice, per quanto riguarda i rigori eravamo a oltranza, si è assunto la responsabilità di calciarlo. Solo chi non li tira non sbaglia”.

Meno pressione viste le gare di Roma e Inter?

“Il calendario ha messo le prime 6 che si incontrano tra di loro. Sarà una giornata bella da vivere, conterà il nostro risultato a prescindere dalle altre. Cercheremo di fare il possibile”.

Cosa ha detto alla squadra?

“Che ero orgoglioso del gruppo, abbiamo fatto la partita giusta. Dovevamo comandare ma eravamo penalizzati dal fatto di non aver segnato a San Siro. Non dovevamo subire. Sappiamo com’è andata alla lotteria dei rigori. In Coppa Italia non siamo mai andati sotto, non abbiamo preso gol contro Fiorentina e Milan, forse era destino non fare la finale. Ma sono orgoglioso dei ragazzi che alleno”.

Nani come sta?

“Sta bene così come Caicedo. Sono due grandissimi professionisti, ci stanno aiutando, ma davanti hanno Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Ma anche loro due mi stanno soddisfacendo a pieno”.

Bisogna ripetere lo stesso spartito delle due partite stagionali con la Juventus?

“In finale di Supercoppa giocarono con il 4-2-3-1, a Torino si schierarono con il 4-3-3. Servirà una partita perfetta, con loro non è semplice”.

La Juve sembra sempre corteggiarti…

“Mi fanno piacere, ma la Juve in questo momento ha il migliore allenatore italiano in circolazione che è Allegri. Ha fatto grandi cose. Io sono alla Lazio da 20 anni, sono concentrato, abbiamo fatto 7 mesi straordinari, ne mancano 3 e dovremo farli nel migliore dei modi”.

Cosa si aspetta dalla Juve? Luis Alberto sta soffrendo l’ascesa di Felipe Anderson?

“Tra Luis Alberto e Felipe Anderson uno deve accettare l’esclusione iniziale, anche chi entr a 25-30 dalla fine può essere determinante. La Juve ha preso un solo gol nelle ultime 13 partite tra campionato e coppe, hanno centrocampisti forti, penso che giocheranno Matuidi, Khedira e Pjanic. Poi hanno Bentancur e Sturaro e anche Marchisio che è stato un trascinatore per tanti anni”.

