Inzaghi: “Lazio poco matura, questa serata ci serva da lezione”

La Lazio esce sconfitta dalla gara contro il Salisburgo e non si qualifica per la semifinale di Europa League e dopo la gara Inzaghi ha analizzato la prestazione della squadra.

Il tecnico biacleceleste è intervenuto a Sky Sport, queste le sue parole: “Una volta andati in vantaggio, abbiamo preso un gol subito e poi c’è stato quel black out che non ci voleva perchè avevamo la qualificazione in pugno.

Domenica c’è subito una chance per riscattarci nel derby, dovremo recuperare le energie ma è normale che ora ci sia grande amarezza. La differenza è che abbiamo fatto cinque gol a testa, ma loro hanno fatto quattro gol. Serve anche questo per crescere.

Lazio poco matura? Sono d’accordo con l’affermazione di Parolo, ma nel calcio ci stanno queste serate e servirà da lezione. E’ stata una cavalcata emozionante, spiace non aver regalato la semifinale ma in Europa nessuno ti regala niente. Nel primo tempo abbiamo sofferto poco e abbiamo avuto un’occasione con Immobile, lo stesso nel secondo tempo.

La differenza è stata che noi abbiamo sbagliato in avanti. All’andata abbiamo subito due gol fortuiti e stasera due autoreti, nonostante questo dovevamo essere più forti. Avevamo la possibilità di passare il turno, sarebbe stato benissimo. Ma non dimentichiamo che per molti era la prima esperienza. Qualcuno dice che la partita era stregata, ma non sono d’accordo. Abbiamo avuto le occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Loro hanno rimesso in gare anche il pubblico e sono andati in semifinale, onore al Salisburgo.

Ripercussioni in vista del derby? E’ normale la delusione, ma bisogna essere fieri del nostro cammino. Siamo lì e abbiamo la chance di raggiungere una posizione importante in campionato”.

