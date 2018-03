Inzaghi: “Nainggolan? non mi interessa parlarne, penso al Benevento”

Il mister della Lazio ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-match.



La non risposta che Simone Inzaghi dà a Radja Nainggolan evita una polemica che poteva accendere ulteriormente il derby tra Lazio e Roma, quello che si giocherà in campo il 15 aprile e quello a distanza per la corsa alla Champions League. Il centrocampista giallorosso aveva provocato: “I laziali vedono rigori anche quando non ci sono, a volte sono stati anche agevolati e si lamentano di episodi accaduti alla terza giornata, ma bisogna andare avanti”. L’allenatore lo liquida così: “Non so cosa abbia detto e non mi interessa. Penso solo al Benevento”.

La gara all’Olimpico contro il fanalino di coda del campionato sulla carta non presenta ostacoli. Ma la Lazio arriva incerottata: “Wallace, Lukaku e Radu non ci saranno, oggi vedremo come starà Lulic. Non sta benissimo, deciderò se convocarlo o meno. Caceres ha avuto un risentimento con il Milan, è recuperato ma non riesce a dare ancora il 100%. Penso che dall’inizio sia prematuro vederlo, sarà tra i convocati ma non dovrebbe giocare dal 1′. Stesso discorso per Milinkovic, ha avuto un problemino a Cagliari, forse sarebbe stato meglio non utilizzarlo lì. Vuole essere sempre della partita, vedrò l’allenamento di oggi e poi deciderò se farlo partire dalla panchina e poi utilizzarlo a gara in corso. Felipe Anderson? è in un momento positivo, giocherà”.

–

–

–

Fonte: premiumsporthd

Comments

comments