Inzaghi: “Non siamo stati all’altezza del Napoli”

L’allenatore della Lazio analizza la sconfitta contro gli azzurri negli studi di Sky:

“Nel secondo tempo non siamo entrati in campo e con il Napoli lo paghi. Il primo tempo è stato buono ma il gol preso ad un minuto dalla fine ci ha condizionato e non siamo stati più squadra. Abbiamo perso giustamente la partita.

Ci dispiace perché dopo un primo tempo così non c’erano avvisaglie. Avremmo potuto raddoppiare nel primo tempo, è stato fischiato un fuorigioco che non c’era, ma non ci sono scuse, in questo momento non siamo all’altezza del Napoli, anche se siamo stati all’altezza della Juventus.

Nella mia gestione non erano mai capitate tre sconfitte consecutive, è facile giocare quando si vince sempre, le aspettative su di noi si sono alzate ed è normale che ci si aspetti qualcosa in più”.

