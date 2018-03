Inzaghi perdona Anderson, il brasiliano torna in gruppo

Il campione era stato messo fuori-rosa la scorsa settimana per motivi disciplinari.

Felipe Anderson ha saltato la trasferta di Napoli per “punizione”: il provvedimento disciplinare è scattato in seguito a una rissa sfiorata con l’allenatore che così, d’accordo col club, ha deciso di non convocarlo. “Tornerà quando sarà sereno”, ha spiegato Inzaghi in conferenza.

–

Evidentemente il brasiliano deve aver già ritrovato la serenità e ha capito la lezione: Inzaghi lo avrà così a disposizione per la trasferta di Bucarest in Europa League dove potrebbe persino decidere di schierarlo titolare, essendo più fresco rispetto ai compagni. Proprio alla luce dei tanti impegni dei biancocelesti, del resto, in questo periodo della stagione il tecnico ha bisogno anche della sua fantasia per dare riposo a uno stanco Luis Alberto.

–

Fonte: premiumsporthd

Comments

comments