Inzaghi: “Abbiamo un obiettivo chiaro, calendario non semplice da qui alla fine”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport ed ha analizzato il pareggio di questa sera nel derby con la Roma.

“Dopo Salisburgo sapevo che la squadra doveva metterci cuore.

Abbiamo un obiettivo ben chiaro, inaspettato quando siamo partiti ad agosto e sappiamo che non abbiamo un calendario non semplice da qui fino alla fine.

Ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Abbiamo giocato 50 partite, in Coppa Italia siamo usciti ai rigori, siamo arrivati lontano in Europa League e siamo lì in campionato.

Anderson? Dispiace averlo tolto ma un allenatore deve fare delle scelte in base alle situazioni che gli si presentano davanti.

A Salisburgo credo che paradossalmente il gol di Immobile ci abbia fatto abbassare la guardia perché sapevamo di avere il derby oggi.”

