Iovinella appende gli scarpini al chiodo e si dà alla pornografia

L’ex giocatore del Pomigliano Calcio, ha deciso di mettere gli scarpini al chiodo, per iniziare una nuova carriera

La carriera di cui stiamo parlando sarà sicuramente più divertente per l’ex giocatore. Davide Iovinella è diventato un pornoattore. Cercava di fare qualche soldo in più, vista la paga non altissima di un club di Serie D. Così ha deciso di iscriversi all’Accademia del porno di Rocco Siffredi in Ungheria.

È partito per Budapest, dove ha iniziato a lavorare con il nome di Davide Montana. Parlando di questa sua svolta ha detto: “Non è come stare a letto con la tua fidanzata, bisogna essere concentrati e lavorare duramente”

Adesso però, vivendo a Budapest, vorrebbe anche giocare a calcio: “Vorrei trovare una squadra in Ungheria”.

In Germania, l’ex portiere Tim Weise decise di diventare un wrestler, mentre Iovinella si è dato al porno.

Comments

comments