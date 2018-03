Italia-Argentina, le ultime sulle condizioni di Messi

Il calciatore più forte del mondo potrebbe affrontare per la prima volta la nostra Nazionale.

Stasera a Manchester nella amichevole di lusso fra Italia e Argentina potrebbe non esserci Leo Messi. L’asso del Barcellona, come abbiamo detto anche qualche ora fa (CLICCA QUI), sembra destinato definitivamente a saltare la prima partita in carriera contro gli azzurri. La ‘Pulce’ accusa ancora un forte affaticamento muscolare all’adduttore, che sembra più intenso del previsto.

Niente di preoccupante, ma quanto basta per impedire al ct sella ‘seleccion’ di schierarlo anche per l’altra amichevole contro la Spagna. Banega è una delle alternative a Messi, anche se nelle ultime ore prende corpo l’ipotesi legata all’impiego di Giovani Lo Celso, centrocampista del PSG. Non viene invece presa in considerazione l’ipotesi Dybala, per i motivi che ieri Sampaoli ha spiegato. Lo juventino, infatti, non è riuscito a inserirsi negli schemi della Nazionale.

Fonte: Ansa

