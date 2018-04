Jacobelli: “Sarri e ADL parleranno presto. VAR? Non si torna indietro”

Xavier Jacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’interessamento del Monaco per Sarri e delle proteste degli arbitri.

“Rinnovo di Sarri? Dipenderà molto dalla posizione della posizione della società. C’è questa offerta del Monaco per Sarri attrattato dalle capacità di Sarri, ma il Napoli vuole proseguire il rapporto con il tecnico. Al rientro di De Laurentiis dagli Stati Uniti si discuterà del tema. Molto apprezzabile atteggiamento di Sarri che ora pensa solo allo scudetto.

Per quanto riguarda le proteste degli arbitri, sono assolutamente d’accordo se programmano uno sciopero per colpa delle aggressioni che, soprattutto nelle serie minori, sono inaccettabili. Per quanto riguarda invece il VAR non si torna più indietro. Devono capire che sono attori come gli altri in questo gioco e se vogliono tornare protagonisti e centrali cambino mestiere e ne troveremo altri al posto loro senza problemi”.

