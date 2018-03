Jiangsu Suning, Capello verso l’esonero

L’avventura di Fabio Capello al Jiangsu Suning sembra essere giunta la termine.

Il tecnico avrebbe le ore contate e in giornata potrebbe arrivare l’esonero. La decisione di andare via sarebbe arrivata dallo stesso Capello che non intende continuare i suoi rapporti col club cinese viste le continue pressioni. L’allenatore ha chiesto la risoluzione del contratto e le parti si sono dunque messe d’accordo per separare le loro strade.

Il successore di Capello con molta probabilità sarà Cosmin Olăroiu. Pronti per lui tre anni di contratto.

