Joao Santos, ag.Jorginho: “A giugno parleremo di contratto. E’ tra i migliori d’Europa”

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Jorginho sta giocando molto bene, l’obbiettivo è quello di migliorare sempre e lui sta lavorando per migliorare. E’ uno dei centrocampisti migliori d’Europa al momento. Contratto? Ha altri due anni, ma finché non finisce la stagione non ha senso parlare. Finito il campionato, a giugno, cercheremo di capire la situazione, saremmo contenti di restare a Napoli. Nazionale? Adesso c’è un nuovo ciclo, speriamo che Jorginho faccia parte di questo nuovo ciclo”.

