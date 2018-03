João Santos: “Jorginho non vuole lasciare Napoli, se arrivano offerte si vedrà”

Il procuratore, fra gli altri dell’italo-brasiliano del Napoli, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Il Napoli è stato sorpassato dalla Juve ma ho fiducia, c’è ancora la sfida diretta a Torino. Questa rosa ha professionisti seri che possono rialzarsi sempre, anche dopo queste due gare contro Roma e Inter, tant’è che sono già concentrati sul Genoa. Non facciamo l’errore di dare tutto per finito, il Napoli non si è arreso e la Juve deve ancora giocarne tante, speriamo che lasci punti per strada.

Jorginho via? Frello non vuole andare via da Napoli, abbiamo altri due anni di contratto e non cerchiamo nulla. Rinnovo? a fine campionato forse potremo iniziare a parlarne. Se il Napoli prende Torreira? Beh, credo parta da riserva, non so cosa abbia in testa la squadra ma di certo se eventualmente qualche squadra vorrà Jorginho valuteremo, ma solo se il club è d’accordo. Ribadisco, Jorginho non vuole andar via”.

