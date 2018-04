João Santos: “Tante squadre su Jorginho, a fine stagione valuteremo”

Il procuratore, fra gli altri di Jorginho, João Santos ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.



“Lotta Scudetto? il campionato non è affatto finito, mancano ancora sette partite e c’è uno scontro diretto da giocare, sinceramente credo che sia tutto ancora in gioco. Jorginho? sta sinceramente bene, proprio come tutto il Napoli e vuole dare il massimo anche in questo finale di stagione. Il gol di Amadou Diawara al Chievo Verona? ne è stato molto contento, la squadra è sempre unita, viene sempre prima il suo bene poi il singolo.

Il futuro di Jorginho Frello? abbiamo un contratto in corso e nessuna fretta, alla fine di questo campionato poi valuteremo tutto e parleremo con la Società Sportiva Calcio Napoli. Quante probabilità ci sono che resti in azzurro oppure vada a giocare in un’altra squadra? non posso dirlo ora, quando ci sarà questo incontro con i dirigenti partenopei capiremo e poi ne parleremo.

Non c’è rischio che vada via per pagamento di clausola rescissoria, semplicemente perchè Jorginho non ha nessun tipo di clausola all’interno del suo contratto. Sia ben chiaro, un calciatore come lui in questo momento è ovvio che piaccia a tante squadre ma al Napoli e a Napoli non ha mai nascosto che si trova benissimo, però è il presidente che decide. Quali squadre lo seguono? tante, tutte al momento hanno la stessa possibilità”.

Comments

comments