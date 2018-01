Jorginho: “Ero confuso sulla scelta della Nazionale. Quante lacrime dopo la Svezia”

Jorginho, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al programma televisivo Esporte Espectacular su Globo Esporte.

Il giocatore azzurro ha parlato della sua scelta sulla Nazionale Italiana.

Queste le sue parole: “Parlai con Gaspar e mi disse che Tite sta osservando le mie partite col Napoli. A quel punto nella mia testa c’erano tante domande. Mi sdraiai sul letto e parlavo con mia moglie e mi chiedevo “Mio Dio ora cosa devo fare?””

Arriva così anche la chiamata da parte di Ventura per il doppio confronto contro la Svezia: “Chiamai Gaspar e gli dissi “Edu, grazie mille ma ho intenzione di andare avanti per la mia strada’, spiegandogli cosa fosse accaduto”.

Purtroppo l’Italia viene eliminata dalla Svezia e non andrà al Mondiale: “I compagni non riuscivano a parlare da quanto piangevano ed è stata un’esperienza durissima, ma molto importante per me”.