Il centrocampista del Napoli ha rilasciato un’intervista al canale della Serie A.

“Sono nato in una città dove in inverno non c’era acqua calda, non era semplice mangiare per 3 giorni la stessa cosa. Ma io volevo andare oltre. Sono arrivato in Italia quando avevo 15 anni, da solo, senza la mia famiglia che non voleva lasciarmi andare, ma io volevo troppo questo. Sono stati anni difficili, ho vissuto in un convitto pagando 20€ al giorno, mi ha aiutato a maturare.”

