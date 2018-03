João Santos: “Jorginho? lo United non ha fatto come il Napoli con Torreira”

Il procuratore del regista italo-brasiliano ha rilasciato delle dichiarazioni a crc radio. Questi alcuni passaggi:

“Jorginho ha imparato a muoversi con e senza palla, sta diventando un regista top col Napoli e con la Nazionale, dove è importante che farà bene per essere titolare anche lì.

Torreira? Se arriva al Napoli non so quale sarà il futuro di Jorginho e Diawara, quest’ultimo non dimentichiamolo perché ha sempre dato il suo contributo e si è sempre fatto trovare pronto.



Manchester United su Jorginho? Il mio assistito è un ragazzo perbene, lotta per lo scudetto, gioca titolare ed è in Nazionale. Se un giocatore così non è visto dalle grandi squadre come lo United vuol dire che è finito il calcio, però posso dire che nessun dirigente del Manchester ha fatto ciò che sta facendo il Napoli con Torreira”.

